23 февраля на большей части Казахстана ожидаются осадки

Местами по республике гололед, метель и туман.

23 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки, ожидается гололед, метель. Лишь на юге, юго-востоке республики ожидается погода без осадков. На большей части республики сохранится туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской области - ночью местами туман, днем в районе Жаланашколя ветер до 17-22 м/с.

В Карагандинской области ожидается местами туман, гололед, низовая метель.

В Акмолинской области - местами низовая метель, ночью и утром туман.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем Кызылординской области - гололед, в Жамбылской области усиление ветра до 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области - гололед.

В Алматы днем частично облачно, + 4.

В Астане днем облачно, - 14.

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Фото: 1gai.ru