Google не стала рекомендовать смартфоны Samsung для использования в корпорациях

Помимо этого, OEM-компании обязаны на протяжении трех лет рассылать обновления безопасности в течение 90 дней с момента их выпуска Google.

Компания Google объявила о старте программы Android Enterprise Recommended, в рамках которой предприятиям рекомендуются лучшие Android-смартфоны для применения в бизнесе. Все входящие в список устройства должны отвечать определенным критериям: работать как минимум на Android 7.0+, иметь минимальное количество предустановленного ПО, а также продаваться производителем или реселлером напрямую, без привязки к конкретному оператору, сообщает vesti.ru.

Помимо этого, OEM-компании обязаны на протяжении трех лет рассылать обновления безопасности в течение 90 дней с момента их выпуска Google. В первоначальный список рекомендованных устройств вошла продукция BlackBerry (KEYone и Motion), Google (Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL), Huawei (Mate 10, Mate 10 Pro, P10, P10 Plus, P10 Lite и P smart), LG (V30 и G6), Motorola (X4 и Z2) и Nokia 8.

В разработке требований Android Enterprise Recommended активное участие принимала Samsung. Несмотря на это, аппаратов корейской фирмы, у которой есть собственное b2b-подразделение, в перечне не оказалось.

По словам директора программы Дэвида Стилла, список партнеров будет расширяться на протяжении всего 2018 года. Позднее в него будут включены производители "неубиваемых" устройств, сотовые операторы, системные интеграторы, а также компании, предоставляющие решения в области управления мобильностью предприятия (EMM).

Как пишет ZDNet со ссылкой на данные Engyte, в 2017 году 82% используемых в корпоративных средах смартфонов работало на iOS, на Android — только 18%. Главным аргументом против использования Android-устройств в бизнесе является дефрагментация, из-за которой платформу сложно поддерживать и своевременно обновлять.