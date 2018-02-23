Минтруда: 73% граждан отметили высокий уровень этичности поведения госслужащих

В Министерства труда и социальной защиты населения РК состоялся семинар - совещание по вопросам государственной службы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Совещание прошло под председательством ответственного секретаря министерства труда и социальной защиты населения РК Аиды Курмангалиевой. Также в нем приняли участие сотрудники центрального аппарата Министерства, Комитета труда, социальной защиты и миграции, уполномоченных по этике государственных органов РК, представители Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, представители неправительственных организаций.

Открывая совещание, ответственный секретарь министерства труда и социальной защиты населения РК Аида Курмангалиева отметила что, институт Уполномоченного по этике внедрен в рамках реализации 12-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» в целях повышения требований к морально-нравственному облику и деловым качествам государственных служащих.

Несмотря на то, что институт уполномоченного внедрен не так давно, практика показывает, что данный институт необходим и уже зарекомендовал себя положительно.

О проводимой работе в рамках соблюдения требований законодательства РК в сферах государственной службы выступил Уполномоченный по этике Министерства труда и социальной защиты населения Сырым Нәси. Так, за текущий период проведено порядка 50 профилактических мероприятий, осуществлено 17 выездов в регионы: в областные центры, районные и сельские округа.

«Вместе с тем, в целях мониторинга соблюдения норм служебной этики, а также состояния морально-психологического климата в коллективе, раз в полугодие в ведомстве и его структурных подразделениях проводится анонимное анкетирование среди государственных служащих. За отчетный период в анкетировании приняли участие более 400 государственных служащих. На основании анонимного опроса, морально - психологическая атмосфера в коллективе Министерства и его территориальных департаментах оценивается как стабильная» - резюмировал Сырым Нәси.

В то же время, он подчеркнул, что руководителям структурных подразделений Министерства и его территориальных департаментов необходимо обратить особое внимание на построение системы «руководитель - подчиненный» и создание атмосферы понимания и доверия в структурных подразделениях, равномерное распределение нагрузки на сотрудников, в рамках их должностных обязанностей.

Напомним, самостоятельная должность Уполномоченного по этике введена в центральном аппарате Министерства труда и социальной защиты населения с 4 квартала 2017 года. А в комитете и его территориальных департаментах эти функции возложены на государственных служащих, снискавших признание и уважение в коллективе.

Как отметил директор Департамента контроля в сфере госслужбы Агентства Равиль Тюлебаев, на сегодняшний день в Казахстане обеспечены законодательные и институциональные условия для функционирования профессионального государственного аппарата.

«Институт уполномоченного по этике в настоящее время переживает период становления, и на данном этапе главную роль должны сыграть сами уполномоченные по этике, которые обязаны подходить к исполнению своих функций с ответственностью и с инициативой» - сказал Равиль Тюлебаев.

Кроме того, Равиль Тюлебаев акцентировал внимание слушателей, на том, что в рамках программы «Өзгерістерді өзіңнен баста»проводится работа по масштабной трансформации мышления госслужащих, которые должны стать ключевыми агентами перемен.

Между тем, руководитель проекта НИЦ «Білім» Алия Оразгалиева озвучила результаты социологического исследования по определению уровня этичности государственных служащих.

«По результатам проведенного опроса 73% граждан отметили высокий уровень этичности поведения госслужащих. 65,5% опрошенных лиц, удовлетворены этичностью госслужащих. Уровень удовлетворенности вежливостью и профессиональной этикой (поведения) государственного служащего при получении государственных услуг среди населения составляет 76%».

По итогам совещания был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Первый антикоррупционный медиа центр» и Комитетом труда, социальной защиты населения и миграции МТСЗН РК.