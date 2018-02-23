Ольга Горелик назначена директором канала «Хабар 24»

Агентство «Хабар» сообщает о назначении Ольги Горелик на должность директора канала, сообщает Хабар 24.

На этой должности Ольга Горелик сменила Армана Сеитмамыта, который, в свою очередь, занял должность директора канала «Ел Арна».

Ольга Феликсовна Горелик родилась 10 августа 1983 года в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет им. С Аманжолова в 2004 году по специальности «Журналистика». Профессиональную деятельность начала в г. Усть-Каменогорск в качестве корреспондента. Работает в Агентстве «Хабар» с 2012 года. До настоящего назначения занимала должность заместителя директора канала «Хабар 24».

Арман Балтабайұлы Сеитмамыт родился 21 августа 1974 года в Алматинской области. Окончил Академию искусств им. Т. Жургенева по специальности «Актер драматического театра и кино». В АО «Агентство «Хабар» работает с 1997 года, занимал должность ведущего новостей канала «Хабар». В течение нескольких лет состоял в группе журналистов - Президентском пуле, освещающих деятельность Президента Республики Казахстан в стране и за рубежом. Занимал должность директора канала «Хабар 24» с 2015 года.