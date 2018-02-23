В МВД РК прокомментировали сообщение о двойном гражданстве кыргызского парламентария

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, задержанный в Казахстане депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дамирбек Асылбек уулу является уроженцем Кордайского района Жамбылской области, передает Zakon.kz.

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дамирбек Асылбек уулу родился в Казахстане, по национальности казах.

"По достижению совершеннолетия он был документирован удостоверением личности и паспортом гражданина Республики Казахстан на основании свидетельства о рождении. В 2010 году был повторно документирован документами гражданина Республики Казахстан, в связи с истечением срока действия предыдущих. С ходатайством о выходе из гражданства Республики Казахстан в уполномоченные органы не обращался. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка", - сообщили в МВД РК.

Напомним, 15 и 16 февраля в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях прошла спецоперация, в результате которой были задержаны 35 человек. Среди них были сотрудники таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета и трое граждан Кыргызстана. Один из задержанных депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. Известно, что ранее он работал с задержанными Чынгызом Абакировым и Уланбеком Мурадиловым в ЗАО «Альфа Телеком».13 из них являются сотрудниками таможенных постов «Сарыагаш», «Капланбек», «Атамекен» и «Казыгурт». В целом, в ходе спецоперации ликвидировано 8 ОПГ. 16 человек были арестованы в ЮКО, в Алматы районным судом были арестованы 17 человек. Позже СМИ выяснили, что у задержанного Дамирбека Асылбек уулу двойное гражданство.

фото: jebe.kg