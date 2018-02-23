Виновнику резонансного ДТП возле «Керуена» в Астане вынесли приговор

Судья Есильского районного суда №2 Канат Дуйсембиев огласил приговор виновнику резонансного ДТП возле ТРЦ «Керуен» Болату Молдагалиеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Районный суд Есильского района Астаны №2 [...], рассмотрев в открытом судебном порядке уголовное дело по обвинению Молдагалиева Болата Маратовича в совершении преступления, предусмотренного статьями 345 ч.2 и 347 УК РК приговорил Молдагалиева Болата Маратовича признать виновным по статьям 345 ч.2 и 347 УК РК и назначить ему по статье 345 ч.2 УК РК наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, по статье 347 УК РК в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года», - зачитал приговор судья.

В соответствии со статьей 58 ч.2 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Напомним, 12 ноября возле ТРЦ «Керуен» произошло ДТП с наездом на пешеходов - одна из них, Асель Рымханова, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель Infiniti Болат Молдагалиев повредил несколько припаркованных машин.

Инцидент сразу же вызвал широкий резонанс. В органах внутренних дел заявили о том, что по данному факту ведется расследование. Впоследствии виновник ДТП Болат Молдагалиев опубликовал на своей странице в Facebook обращение, в котором попросил прощения у пострадавших и заявил, что болен эпилепсией. Вместе с тем, 16 февраля в ходе главного судебного разбирательства врач-эксперт объявила, что припадка эпилепсии у обвиняемого выявлено не было.

Фото:Казинформ