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В Швеции разработают робота, который будет копией умершего человека

23 февраля 2018, 09:40

Робот сможет общаться голосом покойного и поддерживать простые беседы.

В Швеции программисты разрабатывают робота, способного стать электронной копией умершего человека. Об этом сообщает издание Dagen, передает Life.ru.

Первоначально исследователи имели планы по созданию речевой программы, способной отвечать на вопросы близких и знакомых касательно организации процедуры похорон.

Но позже программисты приняли решение о разработке робота, который будет общаться голосом покойного и поддерживать простые беседы. Нейронная сеть будет способна распознавать адресованный к ней вопрос и искать ответ на него в базе высказываний покойного, сделанных им при жизни.

Программисты работают над проектом вместе с сетью шведских похоронных бюро "Феникс". Следующим шагом компании будет разработка робота, который станет полноценной копией умершего человека.

Аида Землекопова

Фото tania-soleil.com


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