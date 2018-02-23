Daimler начнёт производить электрофуры eActros в 2021 году

Представители концерна Daimler в ходе пресс-конференции, прошедшей в Штутгарте, продемонстрировали изображения новой тяжёлой электрофуры Actros, массовое производство которой планируется начать уже через три года. Весить грузовики будут от 18 до 25 тонн и смогут проехать на одном заряде до 200 километров, сообщает hi-news.ru.

Грузовики будут оснащены двумя электродвигателями общей мощностью 250 кВт и двумя аккумуляторами емкостью 240 кВт⋅ч, цикл зарядки которых составит от 3 до 11 часов.

Представители компании отметили, что их грузовики будут применяться для перевозок в городской черте, так как запаса их хода просто не хватит для междугородних рейсов, зато они смогут единовременно перевозить в кузове до 11,5 тонн, что делает их самыми эффективными электрогрузовиками на сегодняшний день.

Ранее производство грузовиков планировали начать уже в 2020 году, но затем передвинули сроки на год. Цен на новые электрофуры концерн пока не сообщает.

Напомним, что японская компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, принадлежащая Daimler, намеревается начать массовое производство городских электрогрузовичков eCanter — их запас хода составит до 350 километров. Габариты же отлично впишутся в облик азиатских городов, жители которых традиционно предпочитают осуществлять перевозки на небольших грузовых автомобилях.