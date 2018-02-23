В Карагандинской области обнаружена кишечная палочка в продуктах питания

В Департаменте охраны общественного здоровья Карагандинской области рассказали о результатах мониторинга продукции, проведенного в 2017 году, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Специалистами департамента было закуплено 3278 образцов пищевой и непищевой продукции на сумму 3 миллиона 200 тысяч тенге с целью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Несоответствие требованиям технических регламентов и гигиенических нормативов выявлено в 304 пробах.

Заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Юрий Залыгин рассказал, что отбор проб производился согласно утвержденному графику в крупных и небольших магазинах, а также на рынках города. В первую очередь закупалась продукция, на которую ранее поступали жалобы от граждан.

- Отбором были охвачены все виды пищевых продуктов – молочные, кондитерские, кулинарные изделия, мясо, мясо птицы, алкогольные, безалкогольные напитки, овощи, фрукты и так далее, - говорит Юрий Залыгин. – Выявлено 236 проб, несоответствующих нормам.

Из общего числа несоответствующей пищевой продукции 38 проб не соответствуют по бактериологическим показателям. По результатам лабораторных исследований обнаружено наличие кишечной палочки и общей микробной обсемененности в колбасных изделиях, мясной продукции, молочной продукции, кулинарных и кондитерских изделиях. Это говорит о нарушении условий хранения и реализации, нарушении процесса производства пищевой продукции.

- Департаментом было закуплено масло «Вамин» производства АОА «Вамин Татарастан», - продолжил доклад Юрий Залыгин.- Данная продукция реализовывалась как сливочное масло, фактически, по результатам лабораторных исследований, это оказался спред. Кроме того, предприятие-изготовитель отсутствует в реестре организаций и юридических лиц Российской Федерации. Установлено, что фальсифицированная продукция завозилась на территорию нашей области без получения и сопровождения каких-либо документов. Материалы переданы в УВД, далее в суд. Поставщик привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 200 МРП. Было снято 240 килограмм данного спреда для дальнейшего уничтожения.

В 24 пробах пищевой продукции специалисты выявили не соответствие по массовой доле жира, органолептическим показателям. Повышенное содержание сахара выявлено в алкогольной продукции.

- Опасная продукция изымалась с объектов торговли субъектами предпринимательства самостоятельно. На полигонах ТБО уничтожено около 300 килограмм продукции, - отметил заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья.

Кроме того, в некоторых колбасных изделиях были выявлены ДНК свинины, тогда как информация об этом в маркировке не заявлялась. По каждому факту материалы были переданы в УВД. В целом несоответствия по маркировке были выявлены в 173 пробах.

- 28% несоответствующей пищевой продукции приходится на производителей Карагандинской области. Некоторые продукты реализовывались с документами, не имеющими юридическую силу, или поддельными сертификатами и декларациями, - сказал Юрий Залыгин.

Алиса Войташенко

Фото: Ак Жайык