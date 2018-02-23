Сервис Crystal усложнит жизнь биткоин-преступникам

Недавно компания Bitfury Group, один из крупнейших промышленных майнеров, разработала сервис Crystal, способный помочь вычислить криминальную деятельность в сети Биткоин. Из пресс-релиза было довольно сложно понять, что этот сервис собой представляет, поэтому сайт Forklog обратился за пояснениями к создателям сервиса, которые обстоятельно рассказали про принципы его работы, сообщает hi-news.ru.

Сервис разработали, чтобы повысить доверие государственных органов, финансовых структур и бизнеса к блокчейну. Суть Crystal заключается в том, что с его помощью можно наглядно увидеть, что происходит в цепи и проследить некоторые закономерности.

Данные всех транзакций в блокчейне доступны всем участникам сети, но сервис постоянно их анализирует, загружает и обновляет данные, попутно собирая из открытых источников информацию о владельцах биткоин-кошельков. Алгоритмы, используемые сервисом, позволяют эффективно анализировать информацию, наглядно демонстрируя её пользователю. Персональных данных сервис не собирает, но сохраняет результаты своей работы в собственной базе.

Исследуя данные обо всех транзакциях, сервис учитывает подтверждённую информацию о нелегальных операциях, попутно просматривая транзакции других получателей и отправителей. Если участник А имел дело с участником Б, которому сервис присвоил статус «рискованного», уличив его в сомнительной деятельности, то и участника А Crystal пометит как «попавшего под подозрение», присвоив ему статус с повышенным уровнем риска.

Подозрительные пользователи сервис «клеймит» с помощью красных меток, а «чистых» помечает зелёными метками, наглядно демонстрируя наличие или отсутствие риска в интерфейсе приложения. При этом транзакции сервис таким способом не отмечает, ведь определять их законность — совсем не его задача, ведь Crystal является в первую очередь аналитическим инструментом, предупреждая пользователя о возможных проблемах или их отсутствии.

Эвристические алгоритмы, используемые сервисом, не дают стопроцентного результата, поэтому только пользователь в конечном счёте может решить, стоит ему иметь дело с тем или иным человеком.

Разработчики отметили, что полностью уничтожить преступность в криптовалютном мире у них, скорее всего, не получится, но в одном они уверены точно: Crystal наверняка усложнит жизнь непорядочным пользователям, замешанным в «тёмных» делишках.

«Мы видим повышенный интерес к нашему инструменту со стороны финансового сектора. Crystal будет полезен банкам, консалтинговым компаниям, финансовым регуляторам, а также киберподразделениям силовых структур. Crystal сможет пригодиться и тем, кто ведёт свой бизнес с использованием криптовалют. Кроме того, с его помощью можно организовать наглядную демонстрацию государственным регуляторам, указав на источники происхождения и цели использования криптовалюты в их операционной или инвестиционной деятельности», — цитирует Forklog создателей сервиса.

Создатели Crystal сообщили, что возможна интеграция их сервиса с другими аналитическими продуктами, что в будущем должно дать ещё более заметный результат в борьбе с недобросовестными участниками сети Биткоин.