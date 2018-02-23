170 военнослужащих из Казахстана готовы отправиться в одну из миротворческих операций ООН

Казахстан подготовил контингент в составе 170 человек, который в любой момент готов отправиться в одну из миротворческих операций ООН. В его составе есть женщины. Об этом Службе новостей ООН рассказал представитель Минобороны в Миссии Казахстана при ООН полковник Ерулан Акылбаев.

Полковник Акылбаев сообщил о планах расширить участие военнослужащих из Казахстана в миротворческих операциях ООН.

По его словам, Казахстан с 2014 года направляет военных наблюдателей в Миссию ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Направлял Казахстан также военных наблюдателей в Миссию ООН в Кот д’Ивуаре. По состоянию на сегодняшний день 15 наших офицеров с честью выполнили свою миссию, вернулись, продолжают заниматься миротворческой деятельностью, проводят курсы.

"Мы намерены расширить наше участие, расширить географию миротворческих миссий, в которых будут представлены наши военные наблюдатели и штабные офицеры. На данный момент ведется подготовительная работа, координационная работа с Департаментом по миротворческим операциям ООН. Более того, мы намерены направить наш контингент в составе 170 человек. На данной момент тоже ведется координационная работа", - отметил он.

Акылбаев добавил, что сейчас идет повсеместный стратегический обзор всех миссий, идет сокращение миротворческих миссий, военных контингентов, оптимизация.

"На данный момент конкретно о какой-либо миссии говорить я не могу, потому что ведется подготовительная работа, ведутся переговоры с другими государствами, рассматриваются такие варианты, как совместное развертывание. Хочу отметить, что вот эта оптимизация миротворческой деятельности, с одной стороны, представляет и сложность для направления контингентов, но в то же время открывает новые возможности расширения партнерства, так что мы сейчас активно над этим работаем", - сказал он.

По информации полковника, участие в миротворческих операциях оплачивается за счет Казахстана. Для каждого военнослужащего, который участвует в миротворческой операции, жалование увеличивается втрое. Предусмотрен дополнительный социальный пакет, оплачиваемый отпуск, санаторно-курортное лечение.

В Казахстане создан Учебный центр «Партнерство во имя мира», так называемый КАЗЦЕНТР, который с 2009 года проводит свои курсы на регулярной основе. Там есть своя линейка курсов, есть штабные процедуры, есть и военная терминология, проводится курс предварительной подготовки перед развертыванием и целый ряд других курсов.

Фото: Миссия Казахстана при ООН