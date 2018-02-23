В озере Алаколь обнаружили повышенное содержание радона

Впервые в Казахстане проведены бальнеологические исследования озер и родников. Ученые исследовали физико-химические свойства воды и грязи 8 озер и 2 родников Восточно-Казахстанской области. И теперь научно доказаны целебные свойства озера Алаколь, передает Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

В водах озера обнаружено повышенное содержание целебного радона. Это открытие стало большой неожиданностью для всех.

– В вопросах развития туризма нашего региона мы не хотим подходить вслепую. Всему нужно научное доказательство, – сказал в ходе пресс-конференции руководитель управления туризма и внешних связей области Жасулан Сарсебаев.

– Мы знали о целительных свойствах Алаколя, этим он и привлекает своих туристов, но настоящим открытием стало обнаружение там радона, которым ранее было известно у нас только озеро на Рахмановских ключах.

Считается, что радоновые ванны очень полезны при лечении дерматологических, гинекологических, эндокринных заболеваний, а также болезнях желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата.

Автор: Мадина Кайнарова

Фото: Новое Телевидение