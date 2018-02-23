В июне в рамках 20-летия столицы в Павлодаре пройдет выставка экспонатов из фондов Национального музея Республики Казахстан «Золотой человек и коллекция золотых изделий».

Более 300 мероприятий запланировано в Павлодарской области в рамках юбилея столицы, большая часть из них ожидается летом, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Об этом на расширенном совещании в акимате области отчитался руководитель регионального управления культуры Ардак Райымбеков.

Спикер рассказал, с марта 2018 года молодые акыны Павлодарской области начнут записывать диски с произведениями об Астане, а затем создадут свой канал на YouTube.

В июне в рамках 20-летия столицы в Павлодаре пройдет выставка экспонатов из фондов Национального музея Республики Казахстан «Золотой человек и коллекция золотых изделий».

- Сейчас ведутся переговоры по приглашению в Прииртышье артистов театра «Астана Опера». В областной библиотеке имени С. М. Торайгырова пройдет научно-практическая конференция «Ел жүрегі - Астана». В течение года коллективы областного центра «Шанырак» и филармонии имени Исы Байзакова в каждом городе и районе области организуют концерты, посвященные 20-летию Астаны. В июле на нижней набережной в Павлодаре состоится творческий фестиваль «Сакральный центр - Астана», в рамках которого планируется выставка картин с пейзажами столицы. 6 июля состоится торжественный концерт с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады, - рассказал Ардак Райымбеков.

Руководитель ведомства также рассказал, что несколько концертов и спектаклей павлодарские артисты дадут в Астане. В июне в столичном Государственном академическим русском драматическом театре имени Максима Горького пройдет постановка «Крошка», в которой сыграют актеры павлодарского театра имени Чехова. А в августе в Астану с гастролями отправится театр имени Аймаутова, во Дворце «Жастар» он покажет спектакль «Айман-Шолпан».

Светлана Воронова