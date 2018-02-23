ДТП с участием автобуса произошло в Астане, есть пострадавшие
Пассажиры легковой автомашины доставлены в больницу.
В Астане легковой автомобиль марки «Chevrolet Cruze» столкнулся с автобусом на проспекте Туран, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Инцидент произошел в 8.42 по местному времени. Автобус маршрута №46 следовал по проспекту Туран со скоростью 40 километров в час, на остановке «Астаналык парк» (согласно программе Wialon Pro). На выделенной полосе Bus Lane он столкнулся с легковым автомобилем марки Chevrolet Cruze», - сообщила пресс-служба АО «Astana LRT».
По предварительным данным, в автобусе пострадавших нет. Однако пассажиры легковой автомашины доставлены в больницу.
Фото: Motor.kz
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