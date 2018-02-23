Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

ДТП с участием автобуса произошло в Астане, есть пострадавшие

23 февраля 2018, 10:42

Пассажиры легковой автомашины доставлены в больницу.

В Астане легковой автомобиль марки «Chevrolet Cruze» столкнулся с автобусом на проспекте Туран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инцидент произошел в 8.42 по местному времени. Автобус маршрута №46 следовал по проспекту Туран со скоростью 40 километров в час, на остановке «Астаналык парк» (согласно программе Wialon Pro). На выделенной полосе Bus Lane он столкнулся с легковым автомобилем марки Chevrolet Cruze», - сообщила пресс-служба АО «Astana LRT».

По предварительным данным, в автобусе пострадавших нет. Однако пассажиры легковой автомашины доставлены в больницу.

Фото: Motor.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...