ДТП с участием автобуса произошло в Астане, есть пострадавшие

В Астане легковой автомобиль марки «Chevrolet Cruze» столкнулся с автобусом на проспекте Туран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инцидент произошел в 8.42 по местному времени. Автобус маршрута №46 следовал по проспекту Туран со скоростью 40 километров в час, на остановке «Астаналык парк» (согласно программе Wialon Pro). На выделенной полосе Bus Lane он столкнулся с легковым автомобилем марки Chevrolet Cruze», - сообщила пресс-служба АО «Astana LRT».

По предварительным данным, в автобусе пострадавших нет. Однако пассажиры легковой автомашины доставлены в больницу.

Фото: Motor.kz