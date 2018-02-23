Недропользователей, работающих в Казахстане, освободят от уплаты части налогов

Недропользователей, работающих в Казахстане, освободят от уплаты трех видов налога, рассказали 22 февраля на брифинге в комитете госдоходов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Послабления вступают в силу с начала этого года с принятием нового Налогового кодекса. Упраздняются для недропользователей бонус коммерческого обнаружения, налог на сверхприбыль для горнорудного сектора и платеж по возмещению исторических затрат. Вместо них с этого года недропользователи будут платить, так называемый, альтернативный налог. Он предусматривает выплаты только после получения прибыли.

Единого размера упраздненных видов налога не было, уточнили в ведомстве. Но они были ощутимы для недропользователей и препятствовали потоку инвестиций в нашу страну. Так, зарубежные компании особенно пугал налог на сверхприбыль, - уточнил зам. руководителя спецуправления комитета госдоходов Шакен Садыков. За прошлый год компании, добывающие полезные ископаемые в Казахстане, пополнили казну почти на 4,5 триллиона тенге.

- Налог на сверхприбыль, исходя из практики, мы говорим, при переговорных процессах, он очень пугал инвесторов, зарубежных инвесторов. Им не совсем был понятен механизм определения налоговой базы для налога на сверхприбыль. Могу сказать, действительно будет положительный эффект, придут инвесторы, уже есть заинтересованность, говорит зам. руководителя специализированного управления КГД МФ РК Шакен Садыков.