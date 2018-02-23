Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов заявил о сложностях борьбы с синтетическими наркотиками

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов заявил о сложностях борьбы с синтетическими наркотиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время регистрируются попытки сбыта синтетических наркотиков, которые отличаются большой дешевизной, как при изготовлении, так и при реализации. Их употребление приводит к тяжелым поражениям органов человека и глубоким психическим расстройством. Сложность привлечения таких сбытчиков к уголовной ответственности заключается в легкости изменения химической структуры синтетики, вследствие чего они выводятся из подконтрольных закону наркотических веществ», - рассказал министр на расширенном заседании Комиссии по правам человека.

По его словам, сложность заключается еще и в длительной процедуре признания вещества наркотическим на законодательном уровне.

«Мы ратифицировали закон «О наркотических веществах», поэтому у нас наркотиком признается только то вещество, которое утверждено законом. Закон проходит Парламент, согласовывается со всеми госорганами. Теперь появились синтетические наркотики, мы их выявляем, проводим экспертизу - его у нас в списках нет. Мы меняем закон на протяжении 5-6 месяцев, в это время изготовитель меняет формулу, и мы все время опаздываем...», - признался Касымов.

По словам министра, в этом направлении был изучен международный опыт. «Он такой: в Беларуси наркотики утверждаются приказом министра здравоохранения. В России, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане утверждается и принимается постановлением правительства список наркотиков. Мы занимаемся этим два года, целых 8 месяцев обсуждали с Конституционным советом, и, наконец, убедили их. И в прошлом году мы разработали закон, который сейчас находится в Парламенте», - отметил он. Касымов подчеркнул, что для упрощения данной процедуры необходимо согласие других государственных органов.

«Мы не можем пробиться вот уже несколько месяцев, потому что вновь возникают вопросы - будет ли это соответствовать Конституции: признать средство наркотическим на основании постановления Правительства, и на основании этого привлекать людей? Депутаты обратились к нам с просьбой еще раз собрать и изучить мнения госорганов», - сказал министр.