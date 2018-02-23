Почти все денежные переводы казахстанцев за рубеж легальны

Девяносто процентов валютных потоков из Казахстана за рубеж носит абсолютно легальный характер. Об этом заявил и.о. заместителя председателя Комитета госдоходов МФ РК Уалихан Дильдабаев, выступая на круглом столе по вопросам эффективного валютного контроля в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Незаконный вывод капитала за рубеж является на сегодняшний день вопросом обеспечения национальной экономической безопасности. Анализ информации Нацбанка и сопоставление с результатами финансового мониторинга показывает, что 90% платежей на сегодняшний день обеспечены исполнением контрактов, то есть реальными поставками товаров и исполнениями услуг. Мы не можем сказать, что все выводимые из страны валютные потоки являются незаконными или находятся в зоне риска. 90% носит абсолютно легальный характер, то есть это исполнение экспортно-импортных операций», - сказал Уалихан Дильдабаев.

По данным Комитета, в 2016 году за границу было переведено 9,6 трлн тенге, при этом экспорт и импорт товаров составил 8,7 трлн тенге. «То есть 90,6% экспортно-импортных контрактов были исполнены. Но вместе с тем есть проблемные вопросы, связанные с проведением валютных операций физическими и юридическими лицами. До настоящего времени у нас не урегулирован вопрос о предельной сумме транзакций, количестве операций и контроле за исполнением этих операций. То есть физические и юридические лица могут без ограничений перечислять валютные средства на свои расчетные счета за рубежом. У нас ограничений к этому нет. Государственному контролю у нас подлежат лишь экспортно-импортные операции. У нас установлено ограничение при вывозе наличных средств за рубеж и без заполнения декларации можно вывести не более 10 тыс долларов США физическим лицам», - пояснил Уалихан Дильдабаев.