Из Израиля в Узбекистан выкуплены все билеты, вплоть до июня

Все авиабилеты из Израиля в Узбекистан вплоть до июня этого года были раскуплены за два февральских дня, сообщает корреспондент Sputnik.

Причиной такого ажиотажа стало введение с 10 февраля тридцатидневного безвизового режима для граждан Израиля. Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания, посвященного развитию туризма, которое провел Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил увеличить число рейсов в страны, с которыми введен безвизовый режим, а также ввести прямые рейсы из региональных городов — Бухары, Самарканда, Ургенча, Навои и Карши в эти государства.

Ранее глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов на встрече с журналистами заявил, что израильтяне — одна из самых путешествующих наций в мире. По его словам, если население этой страны составляет около 6,8 миллиона, то четыре миллиона из них ежегодно выезжают как туристы.

При этом интересно, что у Узбекистана особая история взаимоотношений с туристами из Израиля. В аэропорту Ташкента было уже несколько случаев, когда их задерживали с патронами.

Как отмечал глава Госкомтуризма, израильские путешественники ездят по миру с теми же рюкзаками, что берут с собой в армию, и часто забывают выгребать оттуда все патроны, завалившиеся за подкладку.

"Все они (израильтяне) военнообязанные. Например, гражданин Израиля отправился на военную службу, пострелял там, какие-то гильзы у него остались, не подумал, взял рюкзак и полетел с ним… (путешествовать). На самом деле, мы должны понимать, что это очень ценные для нас туристы, это богатые туристы, которые интересуются историей", — отмечал Абдухакимов.

Напомним, что Узбекистан ввел безвизовый для граждан семи стран — Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Кроме того, был упрощен порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран, среди которых США, Китай, Индия, Австралия и другие.

Он предусматривает оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая день приема документов, а также отмену требования о предоставлении в МИД туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица.

Фото ekonomim.com.ua