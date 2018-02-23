Скляр: Еще несколько участков дорог в Казахстане станут платными

В Казахстане готовятся установить систему взимания платы на участке автодорог протяженностью более пяти тысяч километров, рассказал первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, передает sputniknews.kz.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

"Для поддержания технического состояния дорог республиканского значения мы планируем капитальным ремонтом охватить 179 километров автодорог, средним ремонтом будет охвачено 1 544 километров автодорог, и, что немаловажно, 644 километра из них мы отремонтируем с применением технологии холодного ресайклинга", — проинформировал Скляр.

Он также рассказал, что в начале февраля этого года был подписан контракт с консорциумом и начале строительства БАКАД в Алматы. Отмечается, что проект обеспечит создание современной высокотехнологичной объездной дороги вокруг города на пересечении международных коридоров.

Фото: Казинформ