Расширение сферы применения государственного языка состоялось в Астане

22 февраля 2018 года. Представитель Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане принял участие в совещании «Язык визуальной информации: опыт и актуальные проблемы» организованное Управлением по развитию языков города Астаны.

Данное мероприятие, направленно на расширение сферы применения государственного языка для сотрудников учреждений оказывающих услуги населению. Представитель Департамента разъяснил участникам требовании технического регламента Республики Казахстан «Требования к маркировке продукции» и технических регламентов Таможенного союза в части маркировки.

Согласно ст. 21 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам, производимым в Казахстане, должны содержать необходимую информацию на государственном и русском языках, а товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства обеспечиваются переводом на государственный и русский языки за счет средств импортирующих организаций.

По итогам заседания состоялся продуктивный обмен мнениями и на все заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы.

Бекболат Нурболат Бекболатулы

ДКТРМ по городу Астане