Активная фаза подготовки внедрения E-Shanyraq в Казахстане начнется через три месяца

Сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Правительства РК председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ» Нурсултан Джиенбаев рассказал о разработке интеллектуальной информационной системы E-Shanyraq, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

Как отметил Нурсултан Джиенбаев, в целях повышения инвестиционной привлекательности сектора в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» Комитетом по делам строительства и ЖКХ министерства по инвестициям и развитию и «КазЦентром ЖКХ» начата масштабная работа по разработке интеллектуальной информационной системы E-Shanyraq.

Пользователями системы будут жители домов, управляющие компании, акиматы, госорганы, коммунальные предприятия.

Нурсултан Джиенбаев рассказал, что перед разработкой системы был тщательно изучен мировой опыт по цифровизации инфраструктурно-жилищного комплекса таких стран, как Сингапур, Германия, Великобритания, США, Австралия, Финляндия, Россия. В результате в систему включены самые передовые международные технологии.

В настоящее время уже разработана концепция самой системы, определен Консорциум ключевых игроков по ее реализации. В марте при поддержке холдинга «Зерде» планируется проведение первого отраслевого хакатона, на котором соберутся казахстанские разработчики. Им будет предоставлена возможность принять участие в создании данной системы.

По словам председателя правления КазЦентр ЖКХ, система E-Shanyraq позволит повысить прозрачность бизнес-процессов для всех участников сектора, в первую очередь для жителей домов. В дальнейшем это приведет к повышенному интересу со стороны потенциальных инвесторов в инфраструктурно-жилищный комплекс Казахстана.

«Для жителей на самом деле это будет некое единое окно связи с объектом естественных монополий, управляющими компаниями. Они смогут мониторить, видеть прозрачность всех эксплуатационных сборов, накоплений на капитальный ремонт, контролировать процессы управляющих компаний, за счет приборизации в республике смогут видеть, сколько энергии потребляют. Кроме того, здесь же они могут оставлять свои комментарии. Эта система позволит сделать «умной» всю жилищно-коммунальную инфраструктуру республики. Это не только «умный» дом, «умный» город, «умная» страна, это — глобальный проект» — отметил Нурсултан Джиенбаев.

На вопрос об охвате домов данной системой Нурсултан Джиенбаев ответил следующее: «Мы будем охватывать все дома, все города. Сейчас также есть поручение, чтобы мы посмотрели, какие продукты могут быть дополнительно представлены на селе. Мы можем адаптировать их для сельских районов», — сказал он.

В ходе брифинга также было отмечено, что система E-Shanyraq будет абсолютно бесплатной.

«Мы сейчас активно работаем с инвесторами, которые могут профинансировать разработку данной системы и дальнейших возможных вложений в нее. В ближайшее время обсудим, как она будет саму себя окупать», — пояснил Нурсултан Джиенбаев.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, когда система будет запущена, Нурсултан Джиенбаев проинформировал, что активная фаза подготовки внедрения E-Shanyraq начнется через три месяца. Затем система будет дополнена с учетом запросов жителей. В полном объеме она заработает к концу текущего года.

В будущем на базе E-Shanyraq планируется создание республиканского ситуационного центра с использованием больших данных (Big Data) в качестве источника аналитической информации, которая позволит государству понимать потребности и проблемы сектора, своевременно реагировать на аварийность сетей, износ жилищного фонда и состояние коммунальных предприятий. При системе E-Shanyraq также будет функционировать Call-center для реагирования на все возникающие вопросы.

Справочно: Единая система интеллектуального управления многоквартирными домами E-Shanyraq — это бизнес-процесс для всех участников сектора ЖКХ. Жители смогут проверять корректность начислений и расчетов, проводить электронные голосования и принимать в них участие в удаленном доступе по всем вопросам дома, вести мониторинг деятельности своей управляющей организации, контролировать расходы и доходы по дому, подавать обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. У управляющих компаний появится возможность размещать отчетную информацию однократно и в едином формате, а МИО, госорганы смогут принимать взвешенные решения на основе достоверной информации, размещенной в системе.