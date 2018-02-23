Аким Павлодарской области рассмотрел все обращения поступившие на отчетной встрече

В течение двухчасовой отчетной встречи, которая состоялась 16 февраля, акиму Павлодарской области поступило 62 вопроса и предложения.

Булат Бакауов отметил, что ни один вопрос, волнующий общественность, не должен оставаться без ответа, и поручил чиновникам решать проблемы людей, не дожидаясь ежегодной встречи с населением.

В течение двухчасовой отчетной встречи, которая состоялась 16 февраля, акиму Павлодарской области поступило 62 вопроса и предложения. На каждом из этих обращений Булат Бакауов остановился во время расширенного заседания акимата.

- Ни один волнующий население вопрос не должен оставаться без ответа, - потребовал он. - Чтобы знать проблемы населения, необязательно ждать ежегодной отчетной встречи. Отправьтесь в любой населенный пункт – там обязательно найдется вопрос, который нужно решать.

Один из таких вопросов - бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами. Во время отчетной встречи перед населением пенсионерка Тамара Иванова пожаловалась, что не смогла получить бесплатные диабетические препараты. В облздраве посетовали на неповоротливый механизм поставки таких лекарств, отметив при этом, что ситуацию с медикаментами конкретно для диабетиков уже удалось выровнять.







- Этот вопрос поднимается каждый год, и его нужно решать, - заявил аким Павлодарской области. – Руководство управления здравоохранения должно проводить ежеквартальные прямые линии на областных телеканалах, чтобы жители региона могли задавать свои вопросы. Тогда эта работа будет под контролем!

Также во время совещания разобрали просьбу жителей села Жетекши о строительстве новой школы. На сегодняшний день проектировщики никак не могут доделать проектно-сметную документацию, но пообещали закончить эту работу до 1 июля.

Глава региона подчеркнул, что каждое поступившее на его имя обращение держит на личном контроле.