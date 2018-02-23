В пятницу курс доллара составил 319 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт биржи.



В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 319,48 тенге за доллар (-0,20 тенге), объем торгов – 62 800 тыс. USD (-36 250 тыс. USD).

"По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали", - говорится в сообщении.

Фото: Otyrar.kz