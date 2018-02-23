В пятницу курс доллара составил 319 тенге
На фондовой бирже закончилась утренняя торговая сессия.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт биржи.
В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 319,48 тенге за доллар (-0,20 тенге), объем торгов – 62 800 тыс. USD (-36 250 тыс. USD).
"По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали", - говорится в сообщении.
Фото: Otyrar.kz
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