Вице-премьер Австралии уходит в отставку из-за сексуального скандала

Вице-премьер Австралии, лидер входящей в правящую коалицию Национальной партии Барнаби Джойс объявил, что уходит в отставку с обоих этих постов, передает ТАСС.

"В следующий понедельник я уйду из правительства и с поста лидера нашей партии", - сообщил он на состоявшейся в пятницу пресс-конференции, уточнив, что продолжит работу в Палате представителей, где станет рядовым парламентарием-заднескамеечником.

Причиной этого решения одного из самых влиятельных австралийских политиков стал громкий скандал, разразившийся в Канберре после того, как стало известно, что 50-летний Джойс расстался с женой (у них четыре дочери), не оформив при этом развод, и завел любовницу - ранее входившую в аппарат его сотрудников Викки Кэмпион, которая ждет от него ребенка. Уже на этой неделе местные СМИ опубликовали сообщения, согласно которым вице-премьер домогался других женщин.

Джойс все обвинения в сексуальных домогательствах категорически отвергает, заявляя, что готов при необходимости судиться. "Я убежден, что в конечном итоге будет неопровержимо доказано, что все эти обвинения не соответствуют действительности", - подчеркнул Джойс. В то же время он признал, что в настоящее время атака на него бросает тень на всю его партию и правительство. "Этому следует положить конец, и я решил уйти", - пояснил вице-премьер.

В настоящее время премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл находится с визитом в Вашингтоне и обязанности главы правительства временно исполняет министр финансов Матиас Корманн. Джойс сообщил, что пока не говорил с главой правительства, но уже поставил в известность временно исполняющего его обязанности.

Новые стандарты поведения министров

Премьер Австралии вплоть до самого последнего дня продолжал публично заявлять, что не утратил доверие к своему заместителю. Тем не менее на прошлой неделе Тернбулл объявил, что внес поправки в Стандарты поведения министров, которые запрещают им вступать в интимные отношения с подчиненными. На состоявшейся в Канберре пресс-конференции глава правительства прочитал текст этих поправок, согласно которым "министры должны понимать, что занимают чрезвычайно высокие посты и, сохраняя право на конфиденциальность информации об их личной жизни, несут очень большую ответственность, общество ожидает от них безупречного соблюдения высочайших стандартов личного поведения".

"Из этих изменений совершенно ясно, что министры в независимости от того, являются ли они женатыми или холостыми людьми, не должны вступать в сексуальные отношения со своими подчиненными", - пояснил глава правительства.

У власти в Австралии впервые оказался бельгиец

По традиции во время зарубежных поездок премьера Австралии его обязанности временно исполняет вице-премьер, но на этот раз традиция была нарушена, поскольку Джойс срочно ушел в отпуск. Третью ступень в австралийской политической иерархии занимает заместитель лидера Либеральной партии, глава МИД Джули Бишоп, но она сейчас совершает европейское турне. С учетом сложившихся обстоятельств было решено поручить временно исполнять обязанности главы правительства министру финансов Матиасу Корманну, который является лидером правящей Либеральной партии в Сенате (верхней палате) федерального парламента.

Корманн родился в Бельгии в 1970 году и впервые побывал в Австралии, когда ему было 23 года. Узнав, что его юридический диплом не имеет в новой для него стране силы, Корманн забыл о прежней профессии и занялся политикой, он отказался от бельгийского подданства, принял австралийское гражданство и вступил в ряды Либеральной партии. На этой неделе Корманн стал первым в истории главой правительства Австралии, для которого английский язык не является родным. Будучи уроженцем расположенного неподалеку от границы с Германией бельгийского городка Эйпен, он с детства свободно говорит на немецком, французском и фламандском языках, а английский выучил, когда проходил годичную стажировку в одном из университетов Великобритании.

Фото SBS