В Алматы госслужащих оштрафовали на 17 млн тенге

31 марта 2018 года истекает срок предоставления декларации о доходах и имуществе.

В Алматы 152 госслужащих привлечены к административной ответственности за непредставление декларации о доходах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Алматы.

«За несвоевременное представление декларации о доходах и имуществе госслужащих в течение 2017 года к административной ответственности департаментом государственных доходов по Алматы было привлечено 152 госслужащих и их супруг (-ов), сумма штрафа составила около 17 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 31 марта 2018 года истекает срок предоставления декларации о доходах и имуществе государственными служащими по итогам 2017 года.

Для представления деклараций в электронном виде государственным служащим необходимо получить индивидуальные криптографические ключи, обратившись в налоговый орган по месту жительства либо в ЦОН. В электронном виде декларацию можно предоставить через Web-приложение «Кабинет налогоплательщика».

Также в каждом управлении государственных доходов Алматы имеются терминалы налогоплательщиков, посредством которых госслужащие могут также отправить свою декларацию.

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