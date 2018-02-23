Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы госслужащих оштрафовали на 17 млн тенге

23 февраля 2018, 11:29

31 марта 2018 года истекает срок предоставления декларации о доходах и имуществе.

В Алматы 152 госслужащих привлечены к административной ответственности за непредставление декларации о доходах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Алматы.

«За несвоевременное представление декларации о доходах и имуществе госслужащих в течение 2017 года к административной ответственности департаментом государственных доходов по Алматы было привлечено 152 госслужащих и их супруг (-ов), сумма штрафа составила около 17 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 31 марта 2018 года истекает срок предоставления декларации о доходах и имуществе государственными служащими по итогам 2017 года.

Для представления деклараций в электронном виде государственным служащим необходимо получить индивидуальные криптографические ключи, обратившись в налоговый орган по месту жительства либо в ЦОН. В электронном виде декларацию можно предоставить через Web-приложение «Кабинет налогоплательщика».

Также в каждом управлении государственных доходов Алматы имеются терминалы налогоплательщиков, посредством которых госслужащие могут также отправить свою декларацию.

Фото: Podrobnosti


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...