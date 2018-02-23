Северокорейской болельщице досталось за аплодисменты американцам

23 февраля 2018, 11:42

Болельщицы из Северной Кореи на Олимпиаде в Пхенчхане привлекли внимание необычным способом поддерживать соотечественников

Японские телевизионщики следили за реакцией северокорейской болельщицы на выступление американцев во время соревнований спортивных пар в фигурном катании на Олимпиаде. Видео появилось на Youtube-канале ヨム ヨム.

Северокорейские болельщицы активно поддерживали пару соотечественников Таэ Ок Рем и Чу Сик Ким. Выступление американских фигуристов Алексы Шимеки-Книрим и Криса Книрима было следующим. Группа поддержки их проигнорировала, но одна из фанаток начала хлопать. Аплодисменты не той паре пресекла соседка болельщицы, пишет lenta.ru.

Болельщицы из Северной Кореи на Олимпиаде в Пхенчхане привлекли внимание необычным способом поддерживать соотечественников. Девушки в едином порыве исполняют песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами.


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