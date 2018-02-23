В Астане открылась Академия женской борьбы

В Астане прошла церемония открытия Академии женской борьбы, организаторами которой являются Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта и Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК.

На открытие Академии были приглашены советник президента Национального Олимпийского комитета Бакытжан Ордабаев, вице-президент по женской борьбе Гузель Манюрова, генеральный секретарь Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Анатолий Волоха.

Так же на церемонии приняли участие такие титулованные спортсмены как, чемпион Лондонской Олимпиады по боксу Серик Сапиев и серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит, победительница Сиднейской Олимпиады по легкой атлетике Ольга Шишигина. Они ознакомившись с жизнью Академии дали очень высокую оценку.

По словам руководства Федерации в Академии для борцов предусмотрены гостиница, столовая, тренировочные залы, комнаты отдыха. Одним словом, для полноценной тренировки девушек со стороны Федерации сделаны все условия.

После церемония открытия казахстанская сборная по женской борьбе под руководством Кайрата Сагадиева начала свои первые тренировки. Напомним, с 27 февраля по 4 марта в столице Кыргызстана в городе Бишкек проидет чемпионат Азии по видам борьбы.