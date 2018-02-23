 
Новости за сегодня

Скляр: Еще несколько участков дорог в Казахстане станут платными

 

В Казахстане готовятся установить систему взимания платы на участке автодорог протяженностью более пяти тысяч километров, рассказал первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, передает sputniknews.kz.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

«Для поддержания технического состояния дорог республиканского значения мы планируем капительным ремонтом охватить 179 километров автодорог, средним ремонтом будет охвачено 1 544 километров автодорог, и, что немаловажно, 644 километра из них мы отремонтируем с применением технологии холодного ресайклинга», — проинформировал Скляр.

Он также рассказал, что в начале февраля этого года был подписан контракт с консорциумом и начале строительства БАКАД в Алматы. Отмечается, что проект обеспечит создание современной высокотехнологичной объездной дороги вокруг города на пересечении международных коридоров.

 

23 февраля 2018, 12:10
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код