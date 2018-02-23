Nissan выпустит конкурента пикапа Ford Ranger

Руководство японского автогиганта Nissan рассматривает перспективы выпуска «заряженного» пикапа Navara, который смог бы навязать реальную конкуренцию таким моделям, как недавно представленный экстремальный грузовик Ford Ranger Raptor.

Об этом сообщает популярное издание Motoring, работникам которого удалось пообщаться на эту тему с официальным представителем альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В беседе с журналистами руководитель подразделения легких коммерческих автомобилей Renault-Nissan-Mitsubishi Ашвани Гупта рассказал, что «он будет встречаться с руководством австралийского подразделения компаии на запуске D23 Navara и он открыт для идеи хардкорной версии пикапа».

Однако как отмечает издание, окончательного решения о выпуске экстремального пикапа на базе Nissan Navara пока не принято. В разговоре официальный представитель автогиганта отметил:

«Если бы вы задали этот вопрос мне вчера, я бы сказал, что этого нет в наших приоритетных планах. Но если вы снова спросите меня об этом сегодня, то я скажу, что мы бы очень хотели изучить эту возможность».

Очевидно, что если проект получит «зеленый свет», то «заряженная» версия пикапа Nissan Navara будет предложена, в первую очередь, в Австралии, где такие машины пользуются невероятно высоким потребительским спросом. В дальнейшем экстремальный грузовик мог бы появиться и в других странах планеты.

В качестве напоминания, скажем, что официальная премьера пикапа Ford Ranger Raptor состоялась несколько недель назад. Автомобиль получил ряд технических доработок и 2,0-литровый дизель, мощностью 210 (213) лошадиных сил. Крутящий момент – 500 Нм. Трансмиссия – 10-диапазонный «автомат».

Via livecars