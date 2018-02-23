Аким Восточного Казахстана отчитался перед населением

В 2017 году в регионе введено в эксплуатацию 380 тысяч квадратных метров жилья с ростом на 112%.

Сегодня в Усть-Каменогорске прошел отчет акима области перед населением. В режиме онлайн за отчетом главы региона могли наблюдать все районы и города. Даниал Ахметов рассказал об итогах 2017 года и перспективах на текущий год. Ответил на все поступившие вопросы восточноказахстанцев. В мероприятии принял участие министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Все показатели социально-экономического развития в прошлом году выполнены. Так, валовой региональный продукт достиг 2,9 трлн. тенге (105%), чему в первую очередь, способствовало увеличение объемов промышленного производства на 102%, валовой продукции сельского хозяйства на 111%, строительных работ на 104,5%. Отремонтировано 357 километров дорог. 17 тысяч человек из 21 села получили доступ к качественной питьевой воде. Увеличен объем промышленного производства на 102%. Безработица зафиксирована на уровне 4,8%.

В ходе встречи аким области Даниал Ахметов сообщил, что в регионе реализуются проекты по использованию альтернативных источников энергии, которая является ведущим направлением международной выставки «ЭКСПО 2017». Всего в 2018 году в регионе планируют завершить строительство солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Также планируются решить вопросы внедрения современной утилизации и переработки твердо-бытовых отходов.

В 2017 году в регионе введено в эксплуатацию 380 тысяч квадратных метров жилья с ростом на 112%. В этом году результат будет еще выше, заявил Даниал Ахметов.

- Мы готовы обеспечить ежегодный прирост объемов строительства жилья на 15-20 процентов. Всего в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 399,2 тысяч квадратных метров жилья. Начата работа по строительству микрорайонов, которые будут возводиться в едином архитектурном стиле. Уже разработано 11 типовых проектов и определены застройщики - сказал аким области.

В 2018 году в ВКО продолжится работа по повышению качества жизни в контексте задач, поставленных Президентом в своем ежегодном Послании. В этом направлении ВКО проводит обновление кабинетов учреждении образования по опыту Назарбаев интеллектуальных школ. Кроме того продолжится проект по внедрению трехъязычного образования. В текущем году начнется обучение английскому языку 200 педагогов химии, физики, биологии, информатики. Также в рамках программы «Рухани Жаңғыру», разработана Программа «Білікті маман» по повышению конкурентоспособности региональных ВУЗов и снижению оттока выпускников школ.

Ключевым значением для области и страны в целом имеет система здравоохранения. В 2017 году в регионе разработан трехлетний стратегический план развития отрасли. В рамках, которого проводится обучение медработников по приоритетным направлениям - онкология, кардиология, родовспоможение и детство и приобретается современное оборудование. В этом году на эти цели из областного бюджета будет выделено 3,8 млрд. тенге.

- Примером инновационного подхода стало открытие уникального и единственного в стране Центра роботизированной хирургии и трансплантологии на базе 1-ой городской больницы Усть-Каменогорска. Завершается подготовка документации по строительству в области гематологического центра, также не имеющего аналогов в Казахстане, - сказал Даниал Ахметов.

Также в рамках концепции «Digital East» (Цифровой Восток), в Усть-Каменогорске и Семее начат проект по модернизации системы уличного освещения. Будет проведена замена 25 тысяч светоточек с гарантией 15 лет. В первом полугодии начнется внедрение системы «Безопасный город». Для этого установят около 4 тысячи камер.

- В рамках «Умного города» будет внедрена общественная приемная, мобильное приложение «Digital East», информационные системы в здравоохранении и образовании, коммунальной сфере, - отметил глава ВКО. – Мы находимся на пороге важного исторического периода, «новой» жизни в цифровом формате. Экономика региона не может опираться на старые технологии.

Также в ходе отчетной встречи глава региона дал исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы жителей. В целом, восточноказахтанцы положительно оценили работу акима области.