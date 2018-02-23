5 фактов о первой казашке-олимпийской чемпионке

Динара родилась в городе Абай в Карагандинской области, но в три года переехала с родителями в Беларусь

На Олимпийских играх в Пхенчхане сборная Беларуси по биатлону завоевала золотую медаль в эстафете. В составе команды под третьим номером выступала уроженка Карагандинской области Динара Алимбекова.

Динара родилась в городе Абай в Карагандинской области, но в три года переехала с родителями в Беларусь, пишет sport.tut.by. По национальности мама биатлонистки русская, а папа — казах. «Вся моя сознательная жизнь связана с Беларусью, и чувствую себя на сто процентов белоруской», — признавалась Динара.

Будущая биатлонистка росла в городе Чаусы с населением чуть больше 10 тысяч. Занималась хореографией и училась в школе искусств по классу фортепиано. В 11 лет Алимбекова впервые встала на лыжи: «Мне так нравилось в спортивной школе, что я даже плакала, чтобы мама отпустила меня на тренировку вместо уроков», — вспоминала гонщица. Поначалу она старалась совмещать все активности — возвращалась с соревнований «с медалями и нотами в руках», но после сделала выбор в пользу биатлона.

В ее семье не было спортсменов. «Только дедушка занимается физкультурой — зимой бегает босиком по снегу, закаляется», — рассказывала Динара.

Еще одно увлечение биатлонистки — это коньки и сноуборд. Гонщица любит адреналин и взрывные эмоции. Поэтому лучший отдых для нее — не поваляться на диване, а погонять на доске или навернуть пару скоростных кругов на коньках.



В 2015-м фамилия Алимбековой громко прозвучала на домашнем юниорском чемпионате мира в Раубичах. Динара стала чемпионкой мира в эстафете в компании Дарьи Блашко и Анны Сола.

Алимбекова рассказывала, что еще в тот период заработала в команде неформальное прозвище Динозаврик. Почему? Из-за созвучности с именем.

— Девочки в шутку называют Динозавриком. Но я совсем не кровожадна. Наоборот, добрая. Порой даже чересчур, что мешает.

22-летняя биатлонистка — девушка с дипломом «вышки» в кармане. Алимбекова училась на кафедре лыжного спорта и биатлона в Белорусском государственном университете физической культуры. А летом 2017-го запилила радостный пост выпускницы с подписью «Биатлонисты отстрелялись!».График профессиональных спортсменов состоит сплошь из переездов и чемоданного настроения. Тем не менее в свободные недели и месяцы Динара с удовольствием берет билеты на самолет, купальник и летит навстречу приключениям и экзотике.

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