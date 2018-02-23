Ежегодно в Казахстане по вине водителей автобусов происходит 500 ДТП

В Казахстане подведены итоги широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», проведенного министерством внутренних дел совместно с министерством по инвестициям и развитию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По словам заместителя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, в Казахстане ежегодно по вине водителей автобусов совершается порядка 500 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают около 60 и получают увечья свыше 800 человек.

В ведомстве отметили, что причины сложившейся ситуации кроются, прежде всего, в низкой транспортной дисциплине самих водителей, отсутствии соответствующей целенаправленной профилактической работы и контроля со стороны должностных лиц, ответственных за выпуск пассажирского автотранспорта на линию.

Только в ходе проводимого мероприятия за подобные нарушения привлечены к ответственности 190 должностных лиц автобусных парков, которые оштрафованы на сумму свыше 5,7 миллионов тенге.

Всего за время проведения операции сотрудниками полиции выявлено и пресечено свыше 19 тысяч нарушений, совершенными водителями общественного транспорта, в том числе 166 – нарушений режима труда и отдыха, 245 – без соответствующего свидетельства, 594 – отсутствия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, 1 135 – превышения скорости, более 3,5 тысяч фактов пользования телефоном при управлении транспортным средством, 195 фактов нелегальной перевозки пассажиров.

«Выявлено 14 фактов, когда водители автобусов, которые несут ответственность не только за себя, но и за своих пассажиров, управляли транспортом в нетрезвом состоянии. Более того, есть факты, когда водитель автобуса был задержан за рулем в наркотическом опьянении» - отмечает заместитель министра. - Так, в Актюбинской области задержан водитель автобуса, который находился в состоянии наркотического опьянения, при этом он обслуживал городской маршрут, в автобусе находились пассажиры».

Почти каждое шестое из проверенных транспортных средств является технически неисправным, при этом у более чем половины из них стояла отметка о прохождении ими предрейсового контроля. Выявлены 312 фактов незаконного переоборудования, в том числе многочисленные факты, когда места для сидений попросту убирались и превращались в спальные лежачие места или вовсе в грузовые отсеки.

К примеру, в Карагандинской области, когда полицейские остановили автобус, следовавший из Алматы в Экибастуз, на проверку, оказалось, что весь задний сектор был переоборудован под кровати, а у водителя не оказалось необходимых разрешительных документов и лицензии.

Кроме того, в ходе ОПМ выявлено 65 автобусов с непройденным предрейсовым осмотром, 780 фактов управления автобусом, не прошедшим обязательный технический осмотр.

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии единых требований к организации нерегулярных перевозок и формальности проведения предрейсового осмотра автотранспортного средства на местах.

"По итогам оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» МВД выработаны предложения по повышению безопасности и комфортности пассажирских перевозок автомобильным транспортом, которые будут направлены в МИР, как в уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций для их дальнейшей реализации", - подытожили в министерстве.

Фото: inalmaty.kz