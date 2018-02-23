Д.Назарбаева посетила Сингапур

В ходе встречи с Премьером Сингапура Ли Сянь Луном стороны обсудили широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, в том числе по линии сопряжения Программы «Нурлы Жол» и инициативы «Пояса и Пути».

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева посетила Сингапур в целях участия в инициированной Правительством Сингапура Программе по обмену имени Ли Куан Ю, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи с Премьером Сингапура Ли Сянь Луном стороны обсудили широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, в том числе по линии сопряжения Программы «Нурлы Жол» и инициативы «Пояса и Пути».

Сенатор проинформировала Премьера Ли о председательстве Казахстана в Совете Безопасности ООН. Первым и одним из ключевых мероприятий стал тематический брифинг СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента РК Н.А.Назарбаева. Было предложено Сингапуру совместно продвигать эту повестку дня, одним из направлений которой может стать активизация сотрудничества между государствами-участниками Договора о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии и Центрально-азиатской зоны свободной от ядерного оружия.

Председатель Комитета Сената Казахстана поздравила Ли Сянь Луна с председательством Сингапура в АСЕАН, обратив особое внимание на потенциал развития сотрудничества между Ассоциацией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В ходе встречи с видным политиком, Старшим почётным министром Го Чок Тонгом были обсуждены основные аспекты двусторонних отношений с акцентом на наращивание сотрудничества в сферах торговли и образования. Сингапурский политик заявил, что «Казахстан является крупнейшим торговым партнёром Сингапура в Центральной Азии», отметив огромный потенциал инициативы «Пояса и Пути», в реализации которой обе страны могут выполнять ключевые роли.

Укрепление межпарламентских связей Д.Назарбаева обсудила на встрече со Спикером Парламента Тан Чуан-Джином, в ходе которой стороны отметили динамику развития межпарламентского диалога, значительный импульс которому придали взаимные визиты глав законодательных ветвей власти обеих стран в 2016-2017 годах.

Вопросы развития внешнеполитических и экономических контактов между двумя странами, укрепления безопасности и нераспространения в мире стали предметом беседы с главой внешнеполитического ведомства Сингапура Вивианом Балакришнаном.

В.Балакришнан рассказал об основных приоритетах Сингапура на посту председательства в АСЕАН, выразил благодарность Казахстану за поддержку в продвижении вопроса по созданию Зоны свободной торговли между Сингапуром и ЕАЭС, подчеркнув, что «формирование такой зоны значительно активизирует торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами».

В мероприятиях также принял участие председатель Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Аскар Бейсенбаев.



