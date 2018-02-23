Казахстанских госслужащих могут отправить на стажировку в США

Посол США выразил заинтересованность в привлечении лучших экспертов из Америки для выступления перед казахстанскими слушателями.

Сегодня председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джорджем Кролом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алик Шпекбаев отметил, что США является одним из ключевых инвесторов для Казахстана и в настоящее время между странами выстраивается новый этап стратегического партнерства. Он рассказал о системной работе по противодействию коррупции и роли агентства в вопросах совершенствования государственной службы, оказания качественных государственных услуг.

«Буквально вчера опубликован рейтинг стран международной организации Transparency International. Казахстан набрал 31 балл и занял 122-е место, тем самым улучшив свой показатель на 2 балла и 9 позиций по сравнению с показателями 2016 года. Это положительная динамика для нашей страны», - сказал Алик Шпекбаев.

В ходе встречи председатель агентства выразил особый интерес к изучению опыта Америки в сфере государственной службы и вопросах противодействия коррупции.

В свою очередь Джордж Крол поблагодарил председателя агентства за встречу и выразил уверенность в эффективном и конструктивном развитии отношений между США и Казахстаном. Он подчеркнул, что недавняя встреча глав государств двух стран открывает новую страницу в истории взаимоотношений Казахстана и США и уже принесла ряд важных конкретных результатов.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, в частности защиты инвесторов США.

«Еще ни одна страна не смогла победить коррупцию, в том числе и США, поэтому взаимодействие в этой сфере является для нас первоочередной задачей, так как Казахстан является привлекательной площадкой для ведения бизнеса американскими инвесторами» - отметил Крол.

В завершение встречи стороны обсудили возможность проведения грантового обучения и стажировок казахстанских госслужащих в США, для обмена опытом по вопросам госуправления. Также Джордж Крол принял приглашение о проведении лекции на базе Академии госуправления и выразил заинтересованность в привлечении лучших экспертов из Америки для выступления перед казахстанскими слушателями.

Фото: АДГСПК РК