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Новости за сегодня

В Алматы существенно потеплеет

23 февраля 2018, 13:07

24 и 25 февраля синоптики прогнозируют + 8 - 10 градусов.

В городе Алматы в ближайшие дни значительно потеплеет. Об этом свидетельствует прогноз погоды РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

Так, сегодня, 23 февраля, воздух в южной столице прогреется до 6 градусов по Цельсию. 24 и 25 февраля синоптики прогнозируют + 8 - 10 градусов.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: gorod55.ru


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