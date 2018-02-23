В Алматы существенно потеплеет
24 и 25 февраля синоптики прогнозируют + 8 - 10 градусов.
В городе Алматы в ближайшие дни значительно потеплеет. Об этом свидетельствует прогноз погоды РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.
Так, сегодня, 23 февраля, воздух в южной столице прогреется до 6 градусов по Цельсию. 24 и 25 февраля синоптики прогнозируют + 8 - 10 градусов.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: gorod55.ru
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