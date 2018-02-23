К расследованию убийства Ержана Татишева привлекли американских криминалистов

Американские специалисты с 20-летним стажем в криминалистике провели собственную экспертизу в эпизоде убийства банкира Ержана Татишева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Шымкенте адвокат семьи Татишевых Евгений Яворский рассказал, что к расследованию были привлечены три специалиста: Майкл Патрик Мёрфи, Скотт Майкл Перкинс и Ирис Делли. 27 февраля они в качестве свидетелей выступят на судебном процессе в Таразе.

«Данные специалисты имеют стаж более 20 лет в этой области. Ирис Делли специализируется на реконструкции убийств с применением огнестрельного оружия. Мы планируем заявить ходатайство в суде о том, чтобы специалисты было опрошены в качестве свидетелей и отнести те заключения, которые они нам выдали», - сказал Е. Яворский.

Что именно удалось выяснить иностранным экспертам, защитник интересов семьи Татишевых сообщать не стал, попросив подождать заседания суда. Однако пояснил, что надобность ее в том, что результаты прошлых четырех разнятся между собой.

«Ружье немецкого производства, практически новое. У каждого ружья есть ресурс, нужно выстрелить определенное количество раз, чтобы оно могло само срабатывать. Четвертая экспертиза, проведенная в Алматы в центре судебных экспертиз, показала, что в ружье были внесены конструктивные изменения», - сказал адвокат.

Он добавил, что семья Татишевых считает, что это было умышленное убийство, но мотивы преступления, по версии близких экс-банкира, он оглашать журналистам не стал.

Напомним, М. Токмади, владельцу ТОО «КазСтройСтекло», инкриминируется убийство бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в 4 миллиона долларов убийство главы АО «Банк ТуранАлем». Тогда Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он был осужден на три года лишения свободы. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам давнего убийства, и производство по этому делу было возобновлено. На первом же заседании в Таразе подсудимый полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении М. Токмади по убийству Е. Татишева состоит из 79 томов. Председательствует на процессе судья Азамат Тлепов.

Фото: inform.kz