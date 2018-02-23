К штрафу в 23 млн тенге приговорили экс-начальника Атбасарского РОВД

К штрафу в размере около 23 миллионов тенге приговорил районный суд экс-начальника Атбасарского РОВД, получившего взятку от директора одного из ТОО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на приговор районного суда.

Как следует из приговора суда, в июне 2017 года при проверке одного из ТОО Атбасарского района сотрудниками миграционного подразделения РОВД были выявлены нарушения Закона о миграции, влекущие привлечение к административной ответственности директора ТОО и его иностранных рабочих - граждан Узбекистана. Тогда экс-начальник Атбасарского РОВД и директор ТОО заключили соглашение: ежемесячно последний должен был платить полицейскому 200 тысяч тенге за непринятие административных мер.

В середине июля 2017 года через своего водителя экс-начальник РОВД получил часть обусловленной суммы взятки за июль в размере 200 тысяч тенге. В августе - дважды по 100 тысяч тенге.

Вскоре один предстал перед судом за получение должностным лицом взятки, а второй - за дачу взятки.

Из приговора суда следует, что в январе 2018 года между заместителем прокурора Акмолинской области и подсудимыми заключены процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины. Подсудимые признали вину в предъявленном обвинении и обязались не оспаривать имеющиеся по делу доказательства в совершении преступлений, характер и размер причиненного им вреда, содействовать расследованию уголовного дела.

Атбасарский районный суд приговорил экс-начальника Атбасарского РОВД к штрафу в размере 60-кратной суммы взятки - 24 миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. А согласно ч. 6 ст. 62 УК РК в срок наказания учли время нахождения под стражей с 11 октября 2017 года по 7 февраля 2018 года и снизили размер штрафа до 22 890 208 тенге. Приговоренный также лишен специального звания «подполковника полиции».

Директору ТОО назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 12 миллионов тенге, с пожизненным лишением занимать должности в государственных органах.

Фото: Костанайские новости