В Акмолинской области наблюдается рост объема производства продовольственной продукции

В 2017 году объем производства продовольственной продукции вырос на 13% и превысил 80 млрд тенге.

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на отчетной встрече с населением рассказал о росте объема производства продовольственной продукции, сообщает управление внутренней политики.

В 2017 году объем производства продовольственной продукции вырос на 13% и превысил 80 млрд. тенге (рост по растительному маслу – 170%, мясу – 122%, колбасным изделиям – 124%, муке – 112%), что позволило увеличить их поставки на рынок столицы.

«В прошлом году в г.Астане открыто 3 магазина «AQMOL», работа по расширению торговой сети продолжится и в этом году. Для производителей – это прямой доступ на рынок столицы без посредников, для горожан – всегда свежая и качественная продукция по приемлемым ценам» - сказал М.Мурзалин.

Напомним, акимат области совместно с АО «НК «СПК Есиль» поддержали инициативу сельхозтоваропроизводителей по новому подходу к развитию продовольственного поя¬са Астаны созданием своей торговой сети в Астане «AQMOL» для организованного сбыта выращенной и произведенной продукции.

Аналогичные магазины в перспективе будут открыты в Кокшетау и в районных центрах области.