9 проектов по Карте поддержки предпринимательства введут в ВКО в этом году

С 2010 по 2017 годы введено 43 проекта на 589 млрд. тенге, из них в прошлом году реализовано 6 проектов на 381 млрд тенге.

В 2018 году в Восточно-Казахстанской области будет введено 9 проектов на сумму 114 млрд. тенге в рамках Карты поддержки предпринимательства. Об этом сегодня в ходе ежегодной отчетной встречи рассказал аким региона Даниал Ахметов.

С 2010 по 2017 годы введено 43 проекта на 589 млрд. тенге, из них в прошлом году реализовано 6 проектов на 381 млрд тенге.

«Среди наиболее значимых проектов Карты - строительство Актогайского ГОКа, одного из крупнейших комбинатов мирового уровня. За прошедший год производство меди увеличилось до 90 тыс. тонн, катодной меди - до 25 тыс. тонн. На комбинате работает 650 человек и только 350 из них основные работники. Вот, что значит цифровизация и умные технологии», - рассказал г-н Ахметов.

Наряду с этим, в рамках модернизации производства Усть-Каменогорского арматурного завода введен в эксплуатацию роботизированный сварочный комплекс, позволяющий увеличить производительность труда на 40% и гарантирующий качество выпускаемой продукции до 36 лет.

Еще одним важным проектом стало строительство завода по переработке масличных культур (рапс) ТОО «ТАГ-ТИН». Стоит отметить, что завод направлен на импортозамещение.

Также с применением новейших технологий в области ведется разработка золоторудного месторождения Бакырчикского горно-обогатительного комбината производительностью 1,8 млн. тонн руды в год. Планируется, что проект выйдет на полную мощность в 2019 году.

Кроме того, по Программе цифровизации производств с применением элементов «Индустрии 4.0» из 13 проектов на 15 млрд. тенге уже реализованы 2 проекта Казцинка на 1,4 млрд. тенге.

- Вся эта работа совпадает с первой задачей Послания «Индустриализация, как флагман внедрения новых технологий» и будет продолжена в текущем году. Вместе с тем, цифровая революция и связанные с ней автоматизация и роботизация производств, несомненно, повлекут за собой кадровую революцию. Рынок труда существенно меняется уже сейчас, а впереди, по мере проникновения «цифры» в различные сферы экономической деятельности, его ждут глобальные перемены. Чтобы избежать массового высвобождения рабочей силы, нами совместно с промышленными предприятиями разрабатываются «Дорожные карты» по управляемым перетокам рабочей силы. ВУЗы и колледжи начали подготовку специалистов для атомной и горнодобывающей отрасли, - сообщим аким области Д.Ахметов.

Контроль над проектами модернизации предприятий с применением элементов индустрии 4.0, Карты поддержки предпринимательства, а также проектами НИОКР с внедрением в производство глава региона поручил своему первому заместителю Нурымбету Сагтаганову.