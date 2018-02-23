В 5 городах ВКО запустят программу раздельного сбора ТБО

Начата работа с Европейским Банком Реконструкции и Развития над проектом строительства мусороперерабывающего завода в Усть-Каменогорске.

Восточно-Казахстанская область активно развивается на пути перехода к «чистой энергии» и внедрения «зеленых технологий». В регионе решаются вопросы внедрения современной утилизации и переработки твердо-бытовых отходов. В этом году будет запущена программа раздельного сбора ТБО в городах Усть-Каменогорск, Семей, Аягоз, Зыряновск, Шемонаиха.

Кроме того, начата работа с Европейским Банком Реконструкции и Развития над проектом строительства мусороперерабывающего завода в Усть-Каменогорске.

Стоит отметить, что в Восточном Казахстане также продолжается работа по внедрению в области возобновляемых источников энергии.

- В этой сфере реализуется 4 проекта, которые были представлены на Международной выставке EXPO-2017. Проводимая нами работа согласуется со второй задачей Послания Главы государства - «Дальнейшее развитие ресурсного потенциала», - заявил аким области Даниал ахметов в ходе ежегодной отчетной встречи перед населением.

Так, с прошлого года испанской компанией «ARESOL» совместно ТОО «ЖангизСолар» начата работа по «Строительству солнечной электростанции с установленной мощностью 30 МВт». Сейчас уже разработано ТЭО и ПСД проекта. Другая испанская компания «EPGSL» совместно с казахстанским предприятием «SpainCounsulting» проводит изыскательские работы для строительства ветровой электростанции в районе с. Таинты Уланского района.

Вместе с тем, разработано ПСД на строительство двух ветровых электростанций в районе п. Жангиз-Тобе и г.Шар Жарминского района.