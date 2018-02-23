Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Рабочий погиб на месторождении в Актюбинской области

23 февраля 2018, 14:12

В результате погиб один сотрудник, второй получил тяжелые ранения.

По факту смерти рабочего на Кенкиякском месторождении АО «СНПС Актобемунайгаз» создана специальная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя администрации генерального директора АО «СНПС Актобемунайгаз» Юрия Шикарева, 22 февраля в 18:24 на месторождении в Темирском районе Октябрьского нефтегазодобывающего управления произошел несчастный случай.

В результате погиб один сотрудник, второй получил тяжелые ранения
.

«Известно, что они работали на насосном оборудовании. Там произошла утечка технической воды, которая идет на нагнетание газа. Компания вчера направила информацию по несчастному случаю в госорган, создана государственная комиссия, которая приступила к работе», - говорит Ю.Шикарев.

Пострадавшему оказана первая медицинская помощь и он находится в больнице скорой медицинской помощи Актобе.

Фото: ТВ Центр


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...