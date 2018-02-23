Рабочий погиб на месторождении в Актюбинской области

В результате погиб один сотрудник, второй получил тяжелые ранения.

По факту смерти рабочего на Кенкиякском месторождении АО «СНПС Актобемунайгаз» создана специальная комиссия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя администрации генерального директора АО «СНПС Актобемунайгаз» Юрия Шикарева, 22 февраля в 18:24 на месторождении в Темирском районе Октябрьского нефтегазодобывающего управления произошел несчастный случай.

В результате погиб один сотрудник, второй получил тяжелые ранения

«Известно, что они работали на насосном оборудовании. Там произошла утечка технической воды, которая идет на нагнетание газа. Компания вчера направила информацию по несчастному случаю в госорган, создана государственная комиссия, которая приступила к работе», - говорит Ю.Шикарев.

Пострадавшему оказана первая медицинская помощь и он находится в больнице скорой медицинской помощи Актобе.

Фото: ТВ Центр