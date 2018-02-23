Состоялась Коллегия Комитета государственных доходов Министерства финансов РК

23 февраля 2018 года состоялось заседание Коллегии Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан с участием руководителей территориальных органов государственных доходов, сообщает пресс-служба КГД. На Коллегии КГД были рассмотрены итоги деятельности органов государственных доходов за 2017 год и определены задачи на 2018 год.

На Коллегии были обсуждены вопросы реализации в 2018 году инициатив Проекта «Повышение собираемости налогов» в рамках Модернизации 3.0, улучшения налогового и таможенного администрирования, качество организации досудебного производства, повышение эффективности взаимодействия органов государственных доходов с правоохранительными и надзорными органами, а также бизнес-сообществом.

В фискальной сфере, решения этих задач воплощены в двух главных документах 2017 года - в Таможенном и Налоговом кодексах. Стоит отметить, что разработчики заложили в кодексах как основу - принцип, ориентированный на клиента.

Вместе с тем, несмотря на то, что нормативные акты высшего уровня выстраивают новую парадигму в долгосрочной перспективе, уже есть определенные достижения.

В 2017 году реализован ряд краткосрочных мероприятий в формате «быстрые победы». Вследствие упрощения фискальных процедур выросла доля малого и среднего бизнеса в экономике.

Также, вследствие перехода на электронный формат и исключения процедуры предварительной верификации, более чем на 11 тысяч выросло количество плательщиков НДС.

Кроме того, за 2017 год наблюдается рост фонда оплаты труда более чем на 400 млрд тенге. При средней заработной плате в 150 тысяч тенге - это дополнительно 223 тысячи рабочих мест. Соответственно, увеличились поступления в местные бюджеты на 96 млрд тенге.

Упрощения в уголовной сфере позволили на 71% сократить содержание под стражей. В прошлом году применялись более гуманные альтернативные виды мер пресечения, таких как: «Залог», «Домашний арест», «Подписка о невыезде», «Личное поручительство».

Снижено количество и улучшено качество контроля.

В 2017 году обновленная система управления рисками вполовину сократила количество проверок. При этом сконцентрированный контроль принес в доход государства практически 100 млрд тенге, что в полтора раза выше, чем в прошлом году. За 2017 год сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 106,4 млрд тенге, в бюджет государства возвращено 50,5 млрд тенге и арестовано имущество на сумму 27,7 млрд тенге.

Государственные услуги и администрирование переходят в цифровой формат.

Для упрощения и ускорения бизнес-процессов с каждым годом увеличивается доля автоматизированных процедур. Это позволяет с уверенностью говорить, что информационные технологии, используемые органами государственных доходов, вносят значительный вклад в развитие казахстанского электронного правительства.

За 2017 год через портал EGOV оказано более 34 млн государственных услуг всех государственных органов, тогда как ОГД оказано 17 млн услуг в электронном виде, т.е. 50% всех электронных услуг в Казахстане оказываются органами государственных доходов.

По данным независимого исследования, проведенного по заказу АГДСиПК, уровень удовлетворенности бизнеса услугами ОГД равняется 80,4%.

А также, отметим рост количество налогоплательщиков, которые оформляют счета-фактуры в электронном формате. За 2017 год количество пользователей выросло с 97 тысяч до 170 тысяч. Соответственно, увеличилось количество выписанных счетов с 19 млн до 53 млн, что обеспечило дополнительный прирост поступлений в бюджет на 31 млрд тенге.

Кроме того при оптимизации фискального администрирования проводится калибровка и настройка дистанционного контроля. Обновленная система управления рисками не только сокращает количество проверок, но и увеличивает достоверность уведомлений по камеральному контролю.

В 2017 году количество уведомлений по камеральному контролю сокращено на 72 тыс. или в три раза, при этом на 30% или на 31 млрд тенге выросло взыскание по ним. Общее взыскание составило 123 млрд тенге.

По результатам контроля таможенной стоимости товаров в 2017 году произведено 63 тысячи корректировок таможенной стоимости, при этом дополнительно взыскано таможенных платежей и налогов на сумму 35 млрд тенге.

В целом по итогам 2017 года бизнес пополнил казну государства налогами на 8 812,0 млрд тенге. А также, отмечается положительная динамика на уровне 23,2% или 1 659 млрд тенге. Для сравнения, это составляет 17% к ВВП, с ростом на 1,8 процентных пунктов, по отношению к 2016 году.

До 2025 года Комитету необходимо повысить собираемость налогов до 25% к ВВП, сохранив комфортные условия для бизнеса. Дорожная карта для достижения этой цели расписана и мероприятия реализуются специально созданным Проектным офисом.

В завершении мероприятия были подведены итоги работы по качеству оказания государственных услуг и награждены победители в трех категориях:

1. «Лучший ЦОУ республики» - УГД по Ауэзовскому району ДГД по г. Алматы;

2. «Лучший ЦОУ управления государственных доходов, расположенного в сельской местности или городе» - УГД по г.Курчатов ДГД по Восточно-Казахстанской области;

3. «Лучший ЦТО республики» - т/п «Алмалы-ЦТО» ДГД по г. Алматы.