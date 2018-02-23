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В Узбекистане арестован бывший генпрокурор Рашид Кадыров

23 февраля 2018, 14:23

Вместе с Кадыровым были арестованы двое бывших прокурорских руководителей.

В Ташкенте 22 февраля был арестован бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров, сообщил узбекской службе радио «Озодлик» сотрудник главного надзорного органа, передает Ca-news.org.

Как сообщили изданию независимые друг от друга источники в узбекской столице, около десяти дней назад из страны сбежал 42-летний сын Рашида Кадырова, Алишер Кадыров.

66-летний бывший генпрокурор Рашид Кадыров допрашивается в здании главного надзорного органа, которым он руководил на протяжении нескольких лет, сообщил во второй половине дня 22 февраля один из сотрудников Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Он добавил, что вместе с Кадыровым были арестованы двое бывших прокурорских руководителей.

Как сообщил чиновник, приближенный к семье Рашида Кадырова, «члены семьи бывшего генпрокурора глубоко опечалены в связи с его арестом».

По словам источника в Генпрокуратуре Узбекистана, в отношении Рашида Кадырова выдвинуты обвинения «в присвоении госимущества в крупном размере и отмывании денег через зарубежные банки».

В отношении Рашида Кадырова в качестве меры пресечения применен арест.

Рашид Кадыров, руководивший Генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет, был снят с должности в апреле 2015 года.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 2 августа 2017 года президент Шавкат Мирзияев подверг критике узбекскую прокуратуру и назвал прокурорских работников «самыми большими ворами».

Фото ca-news.org


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