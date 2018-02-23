Государственный секретарь РК Абдыкаликова приняла верительные грамоты от послов

Государственный секретарь Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликова приняла участие в церемонии принятия верительных грамот, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт президента РК.

Государственный секретарь Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликова приняла верительные грамоты Чрезвычайных и Полномочных Послов в РК по совместительству: Республики Филиппины - Карлоса Д. Соррета, Республики Чад - Мбатна Банджанга, Республики Эквадор - Хулио Прадо Эспиноза, Республики Экваториальная Гвинея - Хосе Эсоно Мича Акенга, Федеративной Демократической Республики Непал - Риши Рам Гхимире, Республики Аргентина - Рикардо Эрнесто Лагорио, Мексиканских Соединенных Штатов - Бернардо Кордова Телло, Республики Йемен - Мохаммеда Мотахар Алашаби.

В ходе беседы с Послом Филиппин Гульшара Абдыкаликова сообщила, что в настоящее время Казахстаном продвигается инициатива Президента РК по принятию Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма.

Госсекретарь на встрече с Послом Чада подчеркнула деятельность Сахельской группы пяти - как важнейшего механизма по борьбе с терроризмом.

- Казахстан поставил задачу войти в 30-ку развитых государств мира. Мы заинтересованы в трансферте технологий и привлечении иностранных партнеров к инновационным преобразованиям в нашей стране, - отметила Г.Абдыкаликова на встрече с Послом Эквадора.

В ходе встречи с Послом Экваториальной Гвинеи Гульшара Абдыкаликова поздравила с избранием в непостоянные члены СБ ООН на 2018-2019 гг. Она отметила, что одним из приоритетных направлений является борьба с международным терроризмом и насильственным экстремизмом.

- Перспективными направлениями сотрудничества являются сельское хозяйство, химическая промышленность, туризм, банковское дело, добыча и транспортировка углеводородного сырья, - подчеркнула Госсекретарь во время разговора с Послом Непала.

На встрече с Послом Аргентины Г.Абдыкаликова поздравила с победой города Буэнос-Айрес на право проведения выставки ЭКСПО в 2023 году. В Послании этого года Глава государства определил задачи по дальнейшему развитию Казахстана в условиях Четвертой промышленной революции. В этой связи, она подчеркнула перспективность развития сотрудничества в сфере инноваций и цифровых технологий.

- Мексика является одним из важнейших партнеров среди стран Америки, - сказала Гульшара Абдыкаликова в ходе беседы с Послом этой страны. Она пригласила к сотрудничеству по проектам на платформе ЭКСПО-2017: Международного финансового центра «Астана», Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН и Международного технопарка IT-стартапов.

Во время встречи с Послом Йемена Госсекретарь отметила, что Казахстан, как миролюбивое государство, не приемлет развития военного сценария. Мы последовательны в поддержке принципов уважения территориальной целостности, суверенитета и законно избранных властей.

В завершение церемонии Государственный секретарь РК Г.Н.Абдыкаликова поздравила Послов с началом дипломатической службы в Казахстане и пожелала успехов.