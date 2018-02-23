Не покинувший вовремя Казахстан иностранец попал под следствие 

В целях выявления и пресечения фактов нарушений миграционного законодательства Республики Казахстан в период с 20 по 22 февраля т.г. на территории области проводилась республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «МИГРАНТ», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

В операции задействовано более 100 сотрудников, в том числе подразделения миграционной службы, криминальной полиции и местной полицейской службы. Создано более 47 мобильных групп, которыми выявлено более 376 иностранцев, нарушивших правила пребывания, в т.ч. решениями судов выдворено за пределы РК 93 человек.

К административной ответственности привлечено 29 граждан РК принимающих иностранцев, за нарушение правил регистрации иностранцев.

Также привлечено к административной ответственности - 18 работодателей граждан РК, за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы, то есть согласно Закона РК «О миграции населения» за привлечение иностранцев без соответствующего разрешения на осуществление трудовой деятельности несет ответственность работодатель - гражданин РК.

Возбуждено 1 уголовное дело в отношении гражданина Республики Кыргызстан по ст. 393 УК РК по факту невыполнения решения о выдворении суда. Данный гражданин занимался незаконной трудовой деятельностью. Решением суда он должен был покинуть пределы Республики Казахстан, однако не выполнил решение суда.

По данному факту материал зарегистрирован в РОВД Хобдинского района Актюбинской области по ст.393 (невыполнение решения о выдворении) УК РК, проводится расследование.

Фото: Кавказ Сегодня