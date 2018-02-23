Казахстанские журналисты отличились в Лиссабоне

Журналист Mais Futebol был очень удивлен поведением своих казахстанских коллег во время матча «Спортинг» — «Астана» и по его окончании, сообщает Sports.kz.

Вот что пишут португальцы: «Матч Лиги Европы на „Алваладе“ стал особенным, благодаря казахстанцам, которые прибыли в Португалию. Если тридцать или около того болельщиков на трибунах были почти незаметны на протяжении всего поединка, то о журналистах того же сказать нельзя.

На каждый опасный удар и особенно на каждый гол реакция была такой, как будто завтра уже не наступит, и любое событие на поле не оставляло приезжих коллег равнодушными. Что было кошмаром для ведущих радиорепортаж журналистов, находившихся поблизости, поскольку предотвратить эти крики они были не в состоянии.

Как будто бы шоу в ложе прессы им было недостаточно, профессионалы в данной области перетащили эту эйфорию и на пресс-конференцию. Еще до обращения Артура Агостинью к журналистской аудитории Станимир Стоилов был удостоен громких аплодисментов — к большому удивлению самого тренера. Более того, вопреки обыкновению, постоянные вмешательства казахстанских журналистов с призывами к тренеру остаться в клубе как можно дольше мешали задавать вопросы...»