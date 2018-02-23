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Какая погода ждет казахстанцев в выходные

23 февраля 2018, 14:54

Сохранится неустойчивая погода.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов в выходные дни сохранится неустойчивая погода, местами пройдет снег, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В отдельные дни вероятны туманы, сообщает Zakon.kz.

В прошедшие сутки в горах Западного Алтая, Тарбагатая и Жетысусского Алатау сохранялись осадки. Выпадение осадков существенно не повлияло на снеголавинную обстановку. Усиление ветра и метелей не отмечалось. Снеголавинная обстановка сохраняется спокойной.

В ближайшие трое суток (24-26 февраля) в горных регионах Казахстана самопроизвольный сход снежных лавин не ожидается.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Фото: BNews.kz


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