Какая погода ждет казахстанцев в выходные

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов в выходные дни сохранится неустойчивая погода, местами пройдет снег, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В отдельные дни вероятны туманы, сообщает Zakon.kz.

В прошедшие сутки в горах Западного Алтая, Тарбагатая и Жетысусского Алатау сохранялись осадки. Выпадение осадков существенно не повлияло на снеголавинную обстановку. Усиление ветра и метелей не отмечалось. Снеголавинная обстановка сохраняется спокойной.

В ближайшие трое суток (24-26 февраля) в горных регионах Казахстана самопроизвольный сход снежных лавин не ожидается.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Фото: BNews.kz