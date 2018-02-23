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На Берлинском кинофестивале показали первый фильм, снятый на смартфон

23 февраля 2018, 15:23

Это психологическая драма, героиня которой уверяет себя, что её преследуют, и пускается в бега.

На Берлинском кинофестивале показали триллер американского режиссёра Стивена Содерберга "Не в себе". Особенность фильма в том, что он полностью снят на камеру телефона, передает Life.ru.

По словам экспертов, если не знать, что лента снята на iPhone, можно ничего и не заметить — при монтаже использованы кадры хорошего качества. По их мнению, Содербергу удалось сделать хоррор или психологическую драму с особой напряжённостью.

Сам режиссёр говорит, что на съёмочной площадке были постоянные проблемы со стабилизацией изображения — телефон намного легче кинокамеры, поэтому намного чувствительней относится к колебаниям. Из-за этого операторам приходилось одну и туже сцену снимать на четыре смартфона, а потом выбирать лучший кадр.

— После этого эксперимента мне будет очень трудно вернуться к традиционному способу съёмок. Думаю, что для меня это будет сплошное разочарование, — сказал Содерберг.

Сюжет картины "Не в себе" повествует о девушке Сойер, которая пытается скрыться от навязчивого поклонника. После звонка в службу поддержки она попадает в психиатрическую клинику.

Катерина Александрова

Фото life.ru


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