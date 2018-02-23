Нурлан Ермекбаев высказался по поводу последователей деструктивных течений

Вопросы укрепления внутренней стабильности, сохранение межнационального и межконфессионального согласия в рамках реализации Послания Главы государства обсудил сегодня с общественностью Костанайской области министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главной темой встречи стало обсуждение Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной революции». Министр Н. Ермекбаев рассказал об основных положениях и целях, которые предстоит реализовать казахстанцам, в том числе и костанайцам.

В ходе встречи министр ответил также на ряд вопросов от костанайцев, среди которых прозвучал вопрос и о том, как на сегодняшний день оценивается проводимая в государстве работа по деструктивным религиозным течениям.

«Совместные усилия всех госорганов, общественности привели к тому, что в обществе образовалось неприятие к деструктивным религиозным течениям. Почему они деструктивные? Потому что во главу угла ставятся не наши традиционные ценности. Они (последователи деструктивных религий - прим.) слепо и безумно следуют каким-то своим предписаниям, тем самым нанося вред обществу», - высказался министр.

Также Н. Ермекбаев положительно оценил данную работу и отметил, что количество людей в Казахстане, подверженных подобным течениям, с каждым годом уменьшается. «По объективным данным количество последователей деструктивных течений уменьшается. Хотя бывает сложно точно определить, является ли человек последователем такого течения, ведь есть тонкая грань. В этом году эта работа будет продолжаться», - заверил Н. Ермекбаев. Он также положительно оценил работу Костанайской области по сохранению межконфессиональной стабильности. «В религиозной сфере ситуация в Костанайской области стабильна, в целом, как и по всей стране. Государство уважает и обеспечивает права всех верующих, независимо от конфессий. Костанайская область в этом смысле одна из наиболее благополучных, где проводится продуманная взвешенная политика в религиозной и социальной сферах», - заключил министр.

Фото: Казинформ