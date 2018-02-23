Сенаторы рассмотрели ратификацию Протокола о порядке согласования специфических субсидий в ЕАЭС

На расширенном заседании Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК рассмотрен проект закона «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами Евразийского экономического союза специфических субсидий», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Соглашение, подписанное в Казани 26 мая 2017 года, призвано обеспечивать условия для стабильного и эффективного развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), способствовать развитию взаимной торговли и добросовестной конкуренции между государствами-членами ЕАЭС.

Документ регулирует правовые механизмы взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией в связи с предоставлением государствами-членами специфических субсидий в отношении промышленных товаров.

Регламентирован порядок добровольного согласования с Комиссией предоставления государствами-членами специфических субсидий, а также проведения Комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами специфических субсидий.

Соглашение устанавливает порядок принятия Комиссией решений о допустимости или недопустимости специфических субсидий на основании принятых критериев. Критерии допустимости соответствуют существующей практике субсидирования в Республике Казахстан. Комиссия имеет право проводить разбирательства в отношении специфических субсидий, предоставленных другими государствами-членами, при наличии свидетельств об ущербе отрасли национальной экономики.

Законопроект передан на рассмотрение палаты.

Фото: Сенат Парламента РК